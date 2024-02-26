На території наметового містечка однієї з військових частин на Львівщині солдатка зарізала іншого військового під час раптового конфлікту. Жінку затримали та оголосили підозру у вчиненні умисного вбивства.

Випадок трапився ще 9 лютого 2024 року в наметовому містечку однієї з військових частин. Уродженка Житомира, яка має військове звання солдат, під час раптового конфлікту вдарила ножем у груди іншого військовослужбовця, який помер на місці від колото-різаної рани грудей. Наразі невідомо, що стало причиною конфлікту.

Про нападницю відомо, що вона є уродженкою Житомира, раніше не судимою, неодруженою та має на утриманні трьох дітей, військова є курсанткою навчального механізованого батальйону однієї з військових частин.

Через кілька годин після вбивства солдатку затримали, їй повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Військовій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Слідство у цій справі триває, нападниці загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.