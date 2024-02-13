Яворівський районний суд Львівщини визнав винним солдата Анатолія Р. в нанесенні тяжкого поранення іншому військовослужбовцю на території військового містечка. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, солдат Анатолій Р. ввечері 28 травня 2023 року перебував у нетверезому стані на території наметового табору однієї з військових частин. Під час раптового конфлікту Анатолій Р. побив іншого військовослужбовця, зокрема наносив удари руками по голові, а також вдарив ножем у грудну клітку, чим спричинив сліпе проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням легені, яке відноситься до тяжкого тілесного ушкодження, що небезпечне для життя в момент заподіяння.

Щодо Анатолія Р. порушили кримінальну справу, у суді він визнав свою провину та заявив, що має намір відшкодувати завдану шкоду потерпілому.

Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі матеріали та визнав солдата Анатолія Р. винним у завданні тяжкого тілесного ушкодження, призначивши йому п’ять років тюрми. Однак суддя звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном, за ним має наглядати командир військової частини. Вирок ще можна оскаржити.