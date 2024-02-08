Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини зобов’язав військову частину виплатити 250 тис. грн дружині та неповнолітньому сину вбитого на території частини військового. Чоловік помер від сліпого вогнепального поранення – у нього випадково вистрелив інший військовий.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли наприкінці січня 2024 року, з позовом до однієї з військових частин, що розташована у Житомирі, звернулась дружина вбитого військового. Її чоловік проходив військову службу за мобілізацією та 1 серпня 2022 року був вбитим – на території військової частини його застрелив солдат, який був під наркотиками. Згідно з службовим розслідуванням, солдат чистив зброю та випадково вистрелив у іншого військового.

У січні 2023 року солдата визнали винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті, він уклав договір із дружиною вбитого та зобов’язувався виплачувати їй компенсацію, зокрема щомісячні виплати на утримання дитини. Однак засуджений (йому призначили умовне покарання) не виконує свої зобов’язання.

Жінка звернулась до суду, щоб стягнути компенсацію з військової частини, оскільки саме на її території загинув чоловік позивачки. Адвокат позивачки зазначив, що завдана їй шкода була вчинена військовим і відповідальність має нести юридична особа, з якою він перебував у службових відносинах. Представник військової частини заперечив проти задоволення позову та заявив, що жінка підписала договір, чим засвідчила відсутність претензій через смерть її чоловіка.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який вважає, що факт завдання моральної шкоди дружині та неповнолітньому сину військового є очевидним. Оскільки військовий вчинив кримінальне правопорушення, перебуваючи у службових відносинах з військовою частиною, то саме частина має відповідати за завдану шкоду.

Суддя зобов’язав військову частину виплатити 100 тис. грн моральної шкоди дружині військового та 150 тис. грн на користь його неповнолітнього сина. Рішення ще може бути оскаржене.