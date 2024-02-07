Червоноградський міський суд Львівщини стягнув із держбюджету 518 тис. грн завданої моральної шкоди на користь Олега Данилюка, якого правоохоронці звинувачували у зберіганні боєприпасів. Чоловік домігся закриття кримінальної справи у суді.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли наприкінці січня 2024 року, Олег Данилюк звернувся до суду з проханням стягнути на його корить 700 тис. грн через незаконні дії правоохоронців. Чоловік заявив, що у 2017 році йому оголосили підозру у зберіганні боєприпасів – під час обшуку правоохоронці начебто знайшли патрони у його квартирі.

Наприкінці грудня 2022 року Олега Данилюка виправдав суд. Суддя встановив, що у справі є недопустимі докази, зокрема протоколи обшуків. У травні 2023 року вирок суду першої інстанції підтвердили у апеляції.

Олег Данилюк заявив, що із березня 2017 року по травень 2023 року перебував під слідством та судом (понад шість років). Позивач стверджує, що «внаслідок незаконного звинувачення люди почали його називати злочинцем і поставили на ньому тавро бандита».

Представник Львівської обласної прокуратури наголосив суду, що Олег Данилюк двічі укладав угоди про визнання винуватості з прокурором, чим фактично визнав свою провину, але ці угоди не затверджував суд. Проти задоволення позову відповідач заперечив.

Справу розглянула суддя Марта Мельникович, яка дослідила усі надані суду матеріали. Вона частково задовольнила позов Олега Данилюка та зобов’язала виплатити йому 518 тис. грн з держбюджету. Цю суму визначили, враховуючи кількість місяців, які позивач провів під судом та слідством (73), а також розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року (7100 грн). Рішення ще може бути оскаржене.