Ростислава Пацеляка позбавили українського громадянства та арештували майно

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох екс-командирів львівського «Беркута» за вбивства під час Революції Гідності. Затримані майже рік тому екс-беркутівці підозрюються в організації вбивств учасників масових акцій протесту в середмісті Києва. Одним із затриманих є командир львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк, а також помічник начальника штабу цього підрозділу.

Як вказано у повідомленні ДБР за 10 квітня, обвинувальний акт щодо двох екс-командирів львівського «Беркута» уже скерували до суду. Затримані у 2023 році екс-беркутівці (командир львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк та помічник начальника штабу цього підрозділу) підозрюються в організації вбивств учасників масових акцій протесту в середмісті Києва.

За даними правоохоронців, 18 лютого 2014 року командири львівського «Беркута» сприяли вбивству трьох активістів, нанесенню тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, у тому числі десятьом – вогнепальні поранення.

«Командир львівського «Беркуту», діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ своїм підлеглим отримати патрони зі свинцевою картеччю, спорядити їх до помпових рушниць і вести невибіркову стрільбу по активістах допоки картеч не закінчиться», – повідомляють у ДБР.

Згодом правоохоронці з’ясували, що керівник львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк має російське громадянство.

«Очевидно, що він як громадянин Російської Федерації діяв в її інтересах, обравши найкривавіший спосіб розправи з активістами за їх громадянську проукраїнську позицію», – вважають правоохоронці.

Беркутівці обвинувачуються за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема й за ст.115 (умисне вбивство) та ст.258 (теракт) ККУ.

Щоб ускладнити роботу слідчих ДБР та проведення балістичних експертиз, помічник начальника штабу, за вказівкою командира батальйону, привласнив знаряддя злочину – вогнепальну зброю та приховав її.

Наразі Ростислава Пацеляка позбавили українського громадянства, арештували майно, як і майно помічника начальника штабу, для відшкодування шкоди, завданої злочином.

Нагадаємо, львіський батальйон «Беркут» під командуванням Пацеляка, разом із харківським, брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року. У цей день загинули щонайменше 23 протестувальники.

Після розстрілів Небесної сотні «Беркут» був ліквідований 25 лютого 2014 року наказом тодішнього міністра МВС Арсена Авакова. З початком російсько-української війни у 2014 році значна частина екс-бійців «Беркуту» зі східних регіонів перейшла на бік Росії та опинилася в рядах терористичних формувань «ЛНР/ДНР». Окремі беркутівці опинилися на лаві підсудних за злочини проти євромайданівців, а ще частина намагалися реабілітуватися участю в АТО.