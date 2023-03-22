Ростислав Пацеляк отримав нову підозру – за масові вбивства на Майдані

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо високопосадовців, які віддавали злочинні накази під час подій Революції Гідності 2014 року, результатом яких стали масові вбивства. Також підозри висувають безпосереднім виконавцям – силовикам. Одним із підозрюваних є колишній командир львівського підрозділу батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Ростислав Пацеляк.

Йому повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

«Під його керівництвом підрозділ із Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосували фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вул. Інститутській в Києві та прилеглих до неї вулицях. У результаті таких дій загинуло 3 особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості», – повідомили 22 березня у ДБР Львівщини.

Йому мають обрати запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, що підрозділ міліції «Беркут» відзначився особливою жорстокістю щодо учасників Євромайдану 2013-2014 років. Після розстрілів Небесної сотні «Беркут» був ліквідований 25 лютого 2014 року наказом тодішнього міністра МВС Арсена Авакова. З початком російсько-української війни у 2014 році значна частина екс-бійців «Беркуту» зі східних регіонів перейшла на бік Росії та опинилася в рядах терористичних формувань «ЛНР/ДНР». Окремі беркутівці опинилися на лаві підсудних за злочини проти євромайданівців, а ще частина намагалися реабілітуватися участю в АТО.

Керівник львівського підрозділу «Беркут» Ростислав Пацеляк звільнився після подій Майдану. Генпрокуратура у 2016 році скерувала щодо нього обвинувальний акт за перевищення влади та службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи. Святошинський суд 21 вересня 2021 року обрав Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.