У 30% продуктів, які взяли на перевірку, вміст трансжирів перевищував встановленні обмеження

Нещодавно World Health Organization Ukraine провела круглий стіл на тему «На шляху до елімінації трансжирів у харчових продуктах», учасниками якого були представники МОЗ, Верховної Ради України, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, харчової індустрії та неурядових організацій. Найцікавішою частиною цього заходу, як повідомив 29 квітня експерт МОЗ, гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, було оголошення результатів дослідження FEEDCities, під час якого на вміст трансжирів було протестовано 60 промислово вироблених харчових продуктів і 60 зразків «вуличної їжі», які закупили у Львові. Щоправда, автор не назвав заклади, де виявили продукти із трансжирами та виробників цих продуктів.

Чим небезпечні трансжири?

Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець повідомляє, що трансжири цілком справедливо вважаються найбільш небезпечними для здоров’я харчовими інгредієнтами. Їхня присутність в їжі, яку споживають діти, призводить до того, що з них виростають хворі дорослі. Продовження споживання продуктів і страв із високим вмістом трансжирів призводить до передчасної смертності від серцево-судинних та онкологічних захворювань, а також збільшення ризику діабету, хвороби Альцгеймера та інших.

Що показало дослідження?

У 30% зразків вміст трансжирів перевищував обмеження, які були запроваджені наказом МОЗ України – менше 2 г трансжирів штучного походження на 100 г жиру у харчових продуктах та в їжі швидкого споживання. Таке обмеження вмісту трансжирів з квітня 2021 року впроваджене у всіх державах ЄС.

Найбільше перевищення встановлене у зразках:

маргарину (понад десятикратне перевищення);

молочних (йогуртових) десертів (понад десятикратне перевищення);

заморожених круасанів – майже у 10 разів;

морозива – у 3,2 рази;

твердого сиру – у 2,8 разів;

сирих продуктів – у 2,3 рази;

заморожених пирогів – у 1,97 разів;

заморожених сирників – у 1,95 разів;

тортів і тістечок – у 1,75 разів;

плавленого сиру – 1,5 рази;

Також перевищення вмісту трансжирів встановлено у вівсяному печиві, оброблених м’ясних продуктах

А ось у шоколадних та нешоколадних цукерках, пісочному печиві, кексах і спредах не було зафіксовано перевищення обмежень за вмістом трансжирів.

Тестування зразків їжі швидкого споживання також продемонстрували дуже високий вміст трансжирів. Зокрема:

у солодкій випічці (у 7,5 разів);

у паніні (у 5 разів);

у солоній випічці (у 4,4 разів);

у піці (у 3,7 разів).

Перевищення обмежень за вмістом шкідливих жирів визначено у зразках шаурми, бургерів, круасанів.

Чому ситуація на краще не зміниться

За словами лікаря, важко уявити, що ситуація зміниться на краще, оскільки за порушення не передбачена відповідальність, а Держпродспоживслужба не виконує своїх функцій органу контролю показників якості та безпечності харчових продуктів.

Який вихід? «Лишається невідкладною необхідність прийняття Закону України, який імплементує Європейський регламент від 24 квітня 2019 року відносно трансжирів індустріального походження. Закон має передбачити сувору відповідальність за порушення вимог щодо обмеження трансжирів. Наприклад, у Румунії, штраф за перевищення вимог по вмісту трансжирів складає від 85 000 грн до 255 000 грн», – пише Олег Щвець.

І результати перевірок, на його думку, мають бути публічними і доступними споживачам.