Всі туристи з України і не тільки добре знають Підгорецький замок-палац, який входить у «Золоту підкову Львівщини». Але у нашій області є ще один Підгорецький палац – біля Стрия. І цьому пощастило значно більше з відповідальними власниками. Його відреставрували, умеблювали предметами інтер’єру відповідно до епохи та приймають відвідувачів. ZAXID.NET розповідає про Пігорецький палац біля Стрия: кому він належав та що там відбувається зараз.

Палац у довколастрийських Підгірцях належав родинам Яблоновським і Бруницьким. Він постав на місці колишнього замку XVII ст. Поруч заклали перший на Галичині дендропарк. Спершу там розводили метеликів, потім риб. І якщо перше лише додавало естетики, то друге завдало великої шкоди будівлі.

Як розповідає сайт «Край», коли Юзеф Александр Яблоновський отримав село у спадщину від батька, ймовірно, у 1734 році розпочав зводити новий палац. Згідно з архівними даними, будівництвом займався архітектор Бернард. Деякі дослідники навіть припускають, що це той самий Бернард Меретин, який працював разом з Пінзелем і збудував багато прекрасних споруд, зокрема собор Святого Юра у Львові.

Архівне фото Підгорецького палацу

Будівництво обійшлося власнику у 200 тис. злотих. При зведенні палацу використали популярний у ті часи у Франції стиль заміських будинків у сільській місцевості «maison de plaisance». Палац був розкішно умебльований, мав бібліотеку, довкола ж почали впорядковувати парк і облаштовувати фонтани.

У 1815 році новим власником палацу у Підгірцях став барон Юзеф Бруницький. Його онук Юліан Мар’ян успадкував замок наприкінці ХІХ століття. Він цікавився ентомологією та агротехнічними технологіями. Тож у своєму маєтку вирішив закласти розсадник плодових і декоративних дерев, а також кущів і квітучих рослин. На початок ХХ століття розсадник Бруницького займав площу 55 гектарів і щорічно продукував 150 тисяч саджанців плодових дерев різноманітних сортів, 30 тисяч декоративних кущів, 275 різновидів троянд, 65 видів хвойних і 27 сортів бузку. На посаду лісника барон найняв фахівця у сфері вивчення метеликів. Тож вони разом шукали нові види цих комах, багато з яких потім поселили у спеціальному приміщенні в палацовому флігелі.

Новий власник 1895 року перебудував палац: використав цеглу власного виробництва. Архітектор додав йому неоготичних елементів. Оновлену споруду електрифікували.

Палац має пару і водойму неподалік (фото з Facebook-сторінки палацу)

У підвалі розмістили господарські приміщення для прислуги, кімнату економа з архівом документів і канцелярію. Також там були комори, винний погреб, льох на насіння, кухня і кімната сервірування, звідки страви подавали у вітальню спеціальним ліфтом. На першому поверсі з вестибюлю гості потрапляли у передню кімнату та салон. Тут містився також робочий кабінет барона, будуар, дитяча та ігрова кімнати, ванна, кімната слуги та ще дві житлові кімнати. На другому поверсі були три спальні, три кімнати для гостей, слуги і вихователя. Ще одна кімната була на горищі. Довкола палацу було ще багато господарських споруд, хліви і власна гуральня.

Великою була і дендрологічна колекція Бруницького. Парк довкола палацу заклав ще Яблоновський, його вважають першим галицьким дендропарком. Бруницький його впорядкував, залучив відомих садівників і значно розширив колекцію рослин. Декотрі з них збереглися донині: грабова алея та древній платан.

Віковий платан (фото з Facebook-сторінки палацу)

У Першу світову війну маєток зайняли російські артилеристи. Вони знищили будинок і парк, розікрали колекції та бібліотеку. Після Другої світової у палаці влаштували технікум, школу-інтернат та сільраду. Коли у колись розкішний маєток в’їхав рибгосп, у палацових підвалах він почав розводити рибу. Надмірна вологість спричинила велику шкоду будівлі.

Його б чекало таке ж майбутнє, як і всю історичну архітектуру у державній власності, однак у 2014 році палац виставили на продаж. Зважились на авантюру три місцеві родини і взялися відновлювати майже з нуля. На той час він був повністю аварійним і зберіг хіба що стіни. Палацу поступово повертають його велич і розкіш, вишукані меблі привозять з європейських антикварних крамниць і ярмарків. Тепер палац приймає туристів, влаштовує фотосесії та вишукані прийоми.