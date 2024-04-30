Внаслідок атаки на Харків восьмеро людей отримали поранення

Вранці вівторка, 30 квітня, російські окупанти вкотре атакували Харків. Росіяни вдарили по Холодногірському та Київському районах міста. Внаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10:00 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб на Харківщині. Вже о 10:02 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів по місту. О 10:20 Олег Синєгубов розповів, що у двох районах Харкова зафіксовані влучання.

«Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється», – написав Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, росіяни вдарили по Холодногірському та Київському районах міста.

«За попередньою інформацією, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення», – повідомив голова Харківської ОВА.

Пізніше в ефірі телемарафону «Єдині новини» Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще сім – отримали поранення. До лікарні із травмами госпіталізували двох людей. Начальник Харківської ОВА зазначив, що триває розбір завалів будівлі цивільної інфраструктури, куди влучили росіяни. Дані щодо загиблих та постраждалих можуть уточнюватись.

У Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни атакували місто трьома бомбами УМПБ Д-30СН. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства, восьмеро людей отримали поранення.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

В «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок атаки на Харків загинув монтер колії Олександр Кот, ще одна співробітниця державного перевізника отримала поранення.

«Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку його синові і родині. Ще одну залізничницю поранено, їй надається вся необхідна медична допомога. Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у понеділок, 29 квітня, росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей та собака.