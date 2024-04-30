Підозрюваного оголосили у міжнародний розшук у грудні 2023 року

У понеділок, 29 квітня, у пункті пропуску «Порубне-Сірет» румунські правоохоронці передали українським колегам підозрюваного в організації міжнародного наркосиндикату, який переховувався у Румунії. Про це у вівторок, 30 квітня, повідомили у прес-службі ДБР та Офісі генпрокурора.

За даними слідчих, екстрадований є одним із керівників злочинної організації, до складу якої входили правоохоронці. Екстрадований відповідав за діяльність наркосиндикату в Україні та країнах ЄС.

«Вони займалися незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту, незаконним збутом психотропних речовин – PVP, 4-ММС та амфетаміну в особливо великих розмірах. Також учасники злочинної організації здійснювали контрабанду наркотиків з України до країн Європейського Союзу та Росії», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Працівники ДБР повідомили екстрадованому про підозру ще у листопаді 2023 року. Йому інкримінують створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України). У грудні 2023 року підозрюваного оголосили його у міжнародний розшук.

У лютому 2024 року правоохоронці встановили, що підозрюваний переховується у Румунії та звернулися з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.

За рішенням судів Румунії у пункті пропуску «Порубне-Сірет» підозрюваного передали представникам Державного бюро розслідувань.

Наразі ДБР вирішує питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У прес-службі ДБР зазначили, що вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого затримали слідчі.