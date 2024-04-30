Поліцію Тернопільщини він очолив в червні 2023 року

Начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею, поліцейський за 2023 рік заробив понад 1 млн грн. Також в декларації він зазначив орендовану квартиру в Тернополі та орендований будинок для його сім’ї в Львівській області.

Сергія Зюбаненка на посаду керівника поліції Тернопільщини призначили в червні 2023 року. До того часу поліцейський обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині. В декларації за 2023 рік Сергій Зюбаненко задекларував 5 об’єктів нерухомості. На дружину поліцейського Олену Зюбаненко записана квартира площею 118,8 м2 в Львові, гараж площею 13 м2. Також вона має землю площею 1000 м2 в селі Омельник Полтавської області. В Тернополі Сергій Зюбаненко орендує квартиру з 1 грудня 2023 року. Також сім’я поліцейського орендує будинок в селі Брюховичі біля Львова.

У власності Олени Зюбаненко є автомобіль BMW I3 2014 року випуску, яким користується Сергій Зюбаненко. Придбали транспорт в 2018 році за 239 000 грн. Також в 2023 році дружина поліцейського стала власницею ще одного авто – Škoda Octavia 2018 року випуску. Вартість цього автомобіля склала – понад 400 тис. грн.

Зарплата Сергія Зюбаненка за 2023 рік становила понад 1 млн грн. Це на 300 тис. грн більше, а ніж зазначено в декларації за 2022 рік. Загалом він отримав 490 тис. грн з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та понад 550 тис. грн з Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Також дружина поліцейського отримала подарунок в грошовій формі 80 тис. грн від родича Олександра Зюбаненка. Олена Зюбаненко заробила понад 13 тис. грн в ТОВ «Лео Грін Інвестменс». Також отримала соціальні виплати в розмірі понад 40 тис. грн.

Очільник поліції зазначив, що він має готівкою 3 тис. доларів. Це на 9 800 доларів менше, а ніж за попередній рік. Дружина на банківському рахунку тримає понад 46 тис. гривень.