Готівкою Сергій Зюбаненко тримає $12 800

Начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, поліцейський за 2022 рік заробив понад 1 млн 158 тис. гривень. Також він отримав подарунок в грошовій формі в розмірі 65 тис. грн. Готівкою Віктор Нечитайло тримає 95 тис. грн та 22 тис. доларів.

Сергія Зюбаненка на посаду керівника поліції Тернопільщини призначили в червні 2023 року. До того часу поліцейський обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині. В декларації за 2022 рік Сергій Зюбаненко зазначив свою дружину Олену, синів Олега та Олександра і доньку Анну. Поліцейський задекларував 3 об’єкти нерухомості. Усією нерухомістю володіє його дружина. На Олену Зюбаненко записана квартира площею 118,8 м2 в Львові, гараж площею 13 м2. Також вона має землю площею 1000 м2 в селі Омельник Полтавської області.

У її власності також є автомобіль BMW I3 2014 року випуску, яким користується Віктор Нечитайло. Придбали транспорт в 2018 році за 239 000 грн.

Зарплата Сергія Зюбаненка за 2022 рік склала 786 450 грн. Це на 300 тис. грн менше, а ніж зазначено в декларації за 2021 рік. Також він отримав подарунок в грошовій формі 80 00 грн від Олександра Зюбаненка. Його дружина Олена заробила 33 905 грн в ТОВ «Лео Грін Інвестменс». Також отримала соціальну допомогу в розмірі 31 280 грн.

Очільник поліції має готівкою 12 800 доларів та 80 тис. гривень. На банківських рахунках є понад 20 тис. грн. Дружина на банківському рахунку тримає понад 32 тис. грнивень.