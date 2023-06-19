42-річний Сергій Зюбаненко має тривалий досвід роботи в правоохоронних органах

В Тернопільській області призначили нового керівника поліції. Ним став полковник, який в 2012 році очолював правоохоронців Львова, Сергій Зюбаненко. Тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області колективу представив заступник Голови Нацполіції Геннадій Федорюк.

Про новопризначеного керівника відомо, що до того як потрапити на Тернопільщину, він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині.

Тривалий час Зюбенко працював у Львівській області. До Революції Гідності очолював правоохоронців Львова. Був переатестований, і в 2015 році посів посаду заступника начальник поліції Львівщини. А в 2017 році його звільнили через кадрові зміни. Посаду, на якій перебував Сергій Зюбаненко, було розатестовано, відтак обійняла цивільна особа.

У 2018 році полковник подав свою кандидатуру на посаду директора Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань. Однак не пройшов відбір.

Керувати поліцією Тернопільщини Сергія Зюбаненка призначено сьогодні, 19 червня 2023 року. Полковник подякував за довіру, пообіцяв сумлінно виконувати свої службові обов’язки та гідно служити українському народу.

«Всі ваші напрацювання, всі ваші надбання і ті кроки, які ви ще не завершили, будуть продовжені. Я буду з вами радитися, бо більше, ніж ви, ніхто не розуміє ваш регіон. Для себе я також ставлю максимальну планку, бо за кожен мирний день в тилу ми платимо досить велику ціну. Відпочивати ми будемо менше, аби громадяни Тернополя та області почували себе в безпеці», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Додамо, що 9 червня 2023 року багаторічного керівника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола звільнили із займаної посади. Рапорт про його звільнення підписав тимчасово виконувач обов’язки голови Національної поліції України Івані Вигівський.

Довідка.

Зюбаненко Сергій Вікторович народився 14 вересня 1980 року у м. Лубни Полтавської області. Закінчив Луганську академію внутрішніх справ, здобувши у 2002 році спеціальність юриста.

У 2010 році закінчив академію управління МВС та отримав диплом магістра за спеціальністю «правоохоронна діяльність».

У 2002-2004 роках здобув оперативний досвід у відділі карного розшуку різних підрозділів.

У 2011 році призначений начальником Кременчуцького міського управління УМВС України в Полтавській області.

У лютому 2012 року призначений начальником Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області, а з 24 лютого 2015 року працював на посаді заступника начальника ГУМВС України у Львівській області.

До призначення на Тернопільщину Сергій Зюбаненко обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині.