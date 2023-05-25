На посаді начальника СБУ Хмельниччини Тарас Цюцюра пропрацював понад 2,5 роки

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ Хмельниччини Тараса Цюцюру. Наразі невідомо, які причини звільнення, та хто стане новим керівником.

Указ опублікували на сайті Офісу президента у четвер, 25 травня. «Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», – йдеться в документі.

Додамо, що Тараса Цюцюру призначили начальником управління СБУ Хмельниччини у жовтні 2020 року. Відтак на своїй посаді він пропрацював понад два з половиною роки.

За інформацією «Четвертої влади», з 1997-го року близько 12 років Тарас Цюцюра працював на Рівненщині, зокрема, на посаді оперативного співробітника, начальника сектору по боротьбі з корупцією в правоохоронних органах, начальника сектору по боротьбі з корупцією в органах управління обласного управління СБУ.

Згодом переїхав працювати на Буковину, де обіймав посаду заступника начальника спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Чернівецькій області.

На Волині він працював з 2010 року. В обласному управлінні СБУ обіймав посаду заступника начальника відділу захисту економіки, згодом очолив відділ. На посаду першого заступника начальника управління СБУ призначений у грудні 2015 року. Відомо також, що він брав участь у бойових діях на Сході України.