Кабмін звільнив Сергія Гамалія, Максима Марченка і Сергія Гайдая

Уряд погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації. Про це 14 березня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що на засіданні Кабмін звільнив голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, голову Одеської ОВА Максима Марченка і голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія. Відповідні укази про звільнення має підписати президент Володимир Зеленський. Хто стане новими очільниками цих областей наразі не відомо.

Раніше повідомлялося, що Сергій Гайдай стане послом України у Казахстані. У лютому в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на питання про можливе призначення на дипломатичну посаду, Сергій Гайдай сказав, що жодних відповідних документів ще немає, але якщо президент запропонує йому цю посаду, він погодиться і виконає те, що йому доручено.

47-річний Сергій Гайдай очолював Луганську область із жовтня 2019 року. Максима Марченка призначили керувати Одещиною у березні 2022 року. Сергія Гамалія призначили керівником Хмельницької ОВА у листопаді 2020 року.