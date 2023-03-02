Роман Мрочко раніше працював у Військовій прокуратурі Південного регіону

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення начальниці Херсонської міської військової адміністрації та призначення на її місце нової людини.

У четвер, 2 березня, президент звільнив з посади очільниці Херсонської МВА Галину Лугову, яка обіймала цю посаду з 21 вересня 2022 року, а до того працювала секретаркою Херсонської міськради.

Наступним розпорядженням Зеленський призначив на цю посаду Романа Мрочка. Раніше він був заступником військового прокурора Південного регіону.

Причини такого рішення наразі невідомі.

Херсонську міську військову адміністрацію, як і низку інших в області, було створено указом президента від 19 вересня 2022 року — більш ніж за місяць до деокупації міста українськими військовими. Першою її керівницею була Лугова, яка раніше працювала секретаркою в Херсонській міській раді. З липня до вересня 2022-го вона тимчасово виконувала обов'язки міського голови Херсона у зв'язку з викраденням росіянами мера Ігоря Колихаєва.