Дмитро Красильников захищає Україну на фронті з 2014 року

Бригадний генерал Дмитро Красильников, який керував підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ, очолив ОК «Північ». Він брав участь у звільненні Торецька на Донеччині у 2014 році, а у 2022 відбивав атаки росіян на Харків. Про призначення повідомив у понеділок, 13 березня, генерал-майор Віктор Ніколюк, який був командувачем ОК «Північ» з 2021 року. Водночас сам Ніколюк отримав нову посаду керівника підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ.

«Передав бойовий прапор ОК «Північ» і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та починаю обов'язки командувача підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам, з якими захищав Чернігівщину та Бахмут», – розповів генерал-майор.

Зазначимо, що Дмитрові Красильникову 44 роки. Він брав участь у звільненні Торецька, Дебальцівській операції, очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донеччини. Президент 28 лютого 2022 року нагородив військового звання Героя України та орденом «Золотої Зірки».