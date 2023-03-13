Новим командувачем ОК «Північ» став генерал Дмитро Красильников
Віктор Ніколюк, який очолював оперативне командування «Північ», отримав іншу посаду
Бригадний генерал Дмитро Красильников, який керував підготовкою командування Сухопутних військ ЗСУ, очолив ОК «Північ». Він брав участь у звільненні Торецька на Донеччині у 2014 році, а у 2022 відбивав атаки росіян на Харків. Про призначення повідомив у понеділок, 13 березня, генерал-майор Віктор Ніколюк, який був командувачем ОК «Північ» з 2021 року. Водночас сам Ніколюк отримав нову посаду керівника підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ.
«Передав бойовий прапор ОК «Північ» і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та починаю обов'язки командувача підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ. Висловлюю слова подяки всім офіцерам, сержантам, солдатам, з якими захищав Чернігівщину та Бахмут», – розповів генерал-майор.
Зазначимо, що Дмитрові Красильникову 44 роки. Він брав участь у звільненні Торецька, Дебальцівській операції, очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донеччини. Президент 28 лютого 2022 року нагородив військового звання Героя України та орденом «Золотої Зірки».