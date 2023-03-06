Президент провів низку кадрових змін у вищому керівництві СБУ
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників Служби безпеки у двох областях. Відповідні укази були оприлюднені на сайті голови держави у понеділок, 6 березня.
Так, глава держави звільнив:
- Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ;
- Олександра Провоторова з посади начальника Департаменту господарського забезпечення;
- Ігоря Носка з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування. На його місце Зеленський призначив Олега Храмова.
- Бориса Безрукого, який був начальником Управління СБУ у Запорізькій області;
- Едуарда Федорова, який очолював Управління СБУ у Сумській області, на його місце президент призначив Олега Красношапку.
Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка.
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