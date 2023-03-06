Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, двох очільників департаментів спецслужби, а також керівників Служби безпеки у двох областях. Відповідні укази були оприлюднені на сайті голови держави у понеділок, 6 березня.

Так, глава держави звільнив:

Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ;

Олександра Провоторова з посади начальника Департаменту господарського забезпечення;

Ігоря Носка з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування. На його місце Зеленський призначив Олега Храмова.

Бориса Безрукого, який був начальником Управління СБУ у Запорізькій області;

Едуарда Федорова, який очолював Управління СБУ у Сумській області, на його місце президент призначив Олега Красношапку.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада дала згоду на призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка.