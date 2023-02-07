39-річний Василь Малюк був в. о. глави СБУ з 18 липня 2022 року

Депутати Верховної Ради призначили на посаду голови Служби безпеки Василя Малюка, який до цього виконував обов’язки керівника відомства. За відповідну постанову проголосували 324 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Під час голосування був присутній президент Володимир Зеленський, який зазначив, що на тимчасовій посаді Василь Малюк пройшов «перевірку повномасштабною війною».

«Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною, вважаю його призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону», – сказав він.

Під час свого виступу Василь Малюк анонсував очищення СБУ від зрадників та акцентував на боротьбі з колаборнатами.

39-річний Василь Малюк із 2001 року працював у регіональних управліннях СБУ, а з 2020 року перейшов на роботу у головне управління Служби безпеки. З 18 липня тимчасово виконував обов’язки глави спецслужби, замінивши на цій посаді Івана Баканова. 1 грудня 2022 року йому присвоєно звання генерал-майора.