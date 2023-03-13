У США досить високо оцінили рівень українських військових пілотів, що може позитивно вплинути на рішення щодо передачі винищувачів для ЗСУ. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, готовність низки країн-союзників готувати українських льотчиків на літаках західного зразка є, залишається питання лише у типі бойової платформи.

«Тоді навчання може проходити там, де є таке озброєння, навчально-тренувальна база. У США вивчався наш досвід, є позитивні моменти, американці високо оцінюють рівень наших пілотів, які будуть відправлені на навчання», – сказав Ігнат.

Він зазначив, що сьогодні Україна має лише радянську авіацію, а у США оцінювали, наскільки швидко льотчики зможуть опанувати літаки західного зразка.

«На основі цього робляться висновки, наскільки швидко можна провести навчання якнайшвидше», – резюмував спікер Повітряних сил.

Раніше Ігнат повідомляв, що двоє українських льотчиків вирушили до США. За його словами, два льотчики поїхали до США, щоб аналізувати готовність українських авіаторів, їхні знання, бойовий досвід та концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться для майбутнього навчання пілотів на західному літаку.