Керівника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола звільнили із займаної посади. Рапорт про його звільнення підписав тимчасово виконувач обов’язки голови Національної поліції України Івані Вигівський.

Про те, що Олександр Богомол покидає посаду керівника Нацполіції Тернопільщини стало відомо редакції «20 хвилин» з особистих джерел.

У виданні додають, що колишній начальник також написав рапорт на запропоновану йому посаду радника голови Нацполіції України. Наразі обов'язки Богомола в області виконує його заступник Володимир Галевич.

До слова, Олександр Богомол народився 10 лютого 1977 року в Тернополі. Закінчив Харківський університет внутрішніх справ (1998, спеціальність — юрист). Працював слідчим та заступником начальника слідчого Тернопільського міського відділу міліції (1994—2014), першим заступником начальника-начальником слідчого управління УМВС України в Тернопільській області (2014—2015), начальником Управління МВС України в Тернопільській області (2015—2016), від 2016 — начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Генерал поліції 3-го рангу.