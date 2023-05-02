46-річний Віктор Нечитайло довший час працював на різних керівних посадах в поліції Донеччинни

Правоохоронців Чернівецької області очолив 46-річний полковник поліції Віктор Нечитайло. До того він сім років працював заступником начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві. А з початку травня цього року Віктор Нечитайло тимчасово виконуватиме обов'язки начальника ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Представити особовому складу нового керівника приїхав начальник Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України Сергій Кобець, – повідомили в поліції Буковини

«З 1 травня тимчасово виконувачем обов’язків начальника ГУНП в Чернівецькій області призначено полковника поліції Нечитайла Віктора Олександровича. Він працював на різних керівних посадах Головного управління Національної поліції в Донецькій області, до нинішнього часу обіймав посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в місті Києві», – зазначив полковник поліції Сергій Кобець.

Представити колективу нового керівника приїхав начальник Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України Сергій Кобець Віктор Нечитайло додав, що в області працюватиме над безпекою та спокоям громадян

«Пріоритетними напрямками роботи в регіоні залишиться безпека та спокій громадян. Далі також будемо продовжувати з нашими колегами по роботі на захист батьківщини від РФ. Ми як правоохоронці повинні об’єднатися та зробити все можливе, щоби здолати ворога», – зазначив полковник поліції Віктор Нечитайло.

Перед тим, як обійняти посаду т.в.о начальника ГУ Нацполіції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло довгий час працював у столиці. З 2016 року він був заступником начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві. До того працював та навчався в Донецькій області.

Віктор Нечитайло у 1998 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, а в 2004 році завершив навчання у Донецькому державному університеті управління за спеціальністю «Правознавство, менеджмент організацій».

Службу в правоохоронних органах розпочав у 1998 році на посаді інспектора відділення по контролю за дотриманням транспортної дисципліни при інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області. Працював старшим інспектором, а з 2005 року був призначений на посаду заступника начальника інспекції з особового складу управління роботи з персоналом УМВС України в Донецькій області.

Додамо, що раніше поліцію Буковини очолював полковник Руслан Дударець, який обіймав цю посаду з вересня 2021 року.