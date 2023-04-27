Чернівецька міська рада прийняла рішення розірвати договори про користування земельними ділянками з релігійними парафіями УПЦ МП. Йдеться про 22 земельні ділянки у Чернівцях, де розташовані храми, у тому числі Свято-Духівський Кафедральний собор. Рішення депутати Чернівецької міської ради прийняли на засіданні сесії у четвер, 27 квітня.

Як повідомляє чернівецьке видання «Молодий буковинець», за розірвання договорів та позбавлення права користування земельними ділянками релігійних парафій УПЦ МП проголосували 28 депутатів Чернівецької міської ради.

Раніше у Чернівцях зареєстрували петицію, щоб скасувати усі договори міста про надання у користування ділянок для УПЦ МП. За даними видання, церкви УПЦ у Чернівцях займають площу майже 14 гектарів. Найбільші земельні ділянки має Свято-Духівський Кафедральний собор, що на вулиці Головній, 85 – майже 1,4 га. Церква Вознесіння Господнього УПЦ на вулиці Руська,235-Г має земельну ділянку площею 1,5 га. Чоловічий монастир Різдва Пресвятої Богородиці Гореча використовує земельну ділянку площею 1,5 га, а також має ще 1,5 га додатковoї землі. Усі інші церкви займають площу до гектара землі.



Зазначимо, раніше аналогічні рішення про розірвання договорів про користування змеленими ділянками релігійними громадами УПЦ МП прийняли у Тернополі, Рівному, Хмельницькому та інших містах. У Львові, зокрема, прийняли рішення про передачу всіх об’єктів, якими користувалася єпархія УПЦ МП, на баланс міста.