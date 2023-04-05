Львівська підприємиця Інга Дунаєва розірвала договір оренди зі Свято-Троїцькою парафією Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яку громада орендувала близько 20 років. 5 квітня на вході до Свято-Троїцького храму на вул. Антоновича, 100 з’явилось оголошення, що парафія припиняє богослужіння в зв’язку з розірванням договору оренди. Про це ZAXID.NET повідомив директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Свято-Троїцька парафія УПЦ МП орендувала перший поверх будівлі на вул. Антоновича, 100 під Церкву святої Трійці з 2002 року. Власниця будівлі, львівська підприємиця Інга Дунаєва повідомила ZAXID.NET, що договір оренди з парафіянами розірвали у середу, 5 квітня.

Оголошення на вході до храму, що сповіщає проте, що парафія припиняє богослужіння в зв’язку з розірванням договору оренди

«Зараз така ситуація в суспільстві, така ворожнеча з тим, що відбувається, тому я вважаю за краще розірвати договір оренди. Наразі приміщення опечатане», – розповіла Інга Дунаєва.

7-поверхову будівлю цеху колишнього заводу «Кінескоп» підприємиця придбала на аукціоні у Фонду держмайна у 2002 році. Тоді нові власники демонтували майже всі поверхи, залишивши перший і здавши його в оренду під храм, який функціонував там досі й був одним із трьох храмів УПЦ МП у Львові.

У серпні 2019 року на над першим поверхом церкви почали надбудовувати верхні поверхи. Тоді через звернення мешканців щодо законності виконання робіт будівництво зупинилось на другому поверсі, однак залізні каркаси були встановлені під щонайменше ще один поверх. Зараз на другому поверсі, за словами Інги Дунаєвої, зараз живуть переселенці й функціонує дитячо-юнацька школа.

Зазначимо, що релігійна громада УПЦ Святої Трійці офіційно зареєстрована у квартирі на вул. Снопківській, 37 у Львові. Її керівником є священик Володимир Шарабура, а кінцевим бенефіціаром – Сергій Кучеров, митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет. У грудні 2022 року Служба безпеки провела у храмі обшуки у межах контррозвідувальних заходів на об’єктах УПЦ МП.