Громада зібралася у хармі в середу, 5 квітня

Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), у середу, 5 квітня, проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Вранці 5 квітня в соборі зібралася громада, яка проголосувала за перехід до ПЦУ. Цей процес супроводжувався невеликими сутичками та суперечками. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії здійснив богослужіння українською мовою.

«Церква на вулиці Тараса Бобанича у Львові. Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначимо, що майно храму на вул. Бабанича належить релігійній громаді. У інтерв’ю ZAXID.NET митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет (Кучеров) розповідав, що у 2014 році одним із перших єпископів УПЦ публічно засудив Путіна через анексію Криму й засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак, за його словами, «деякі священники УПЦ могли мати свою іншу думку» через те, що «у Церкву прийшла політика».