Собор є єдиним осередком УПЦ МП у Тернополі

Міська рада Тернополя на позачерговій сесії заборонила Тернопільській єпархії УПЦ МП користуватися єдиним собором, який їй належав. Йдеться про Кафедральний собор Віри, Надії, Любові й матері їх Софії, який розташований на вул. Євгена Коновальця, 1, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Священники УПЦ МП не зможуть використовувати земельну ділянку розміром у пів гектара, на якій стоїть церква. Ченці УПЦ МП використовують собор з 2009 року.

«Міська рада вирішила припинити управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за адресою вул. Євгена Коновальця, 1», – йдеться у рішення тернопільської міськради.

За даними «Суспільного», секретар Тернопільської єпархії УПЦ Стефан Балан заявив, що не ознайомився з рішенням міської ради, та не готовий розповісти, що робитимуть священнослужитель УПЦ МП тепер. За його словами, священники нічого не порушили, а міськрада Тернополя не має підстав розривати орендний договір.

Зазначимо, Кафедральний собор Віри, Надії, Любові й матері їх Софії є єдиним осередком УПЦ МП у Тернополі.

Тернопіль став четвертим містом, яке позбавило служителів УПЦ МП право на користування землею. Раніше договори оренди розірвав Львів, Рівне та Луцьк. Важливо, що На Рівненщині та Волині заборонили діяльність УПЦ МП, проте подібне рішення місцевого самоврядування неможливо втілити, оскільки воно перебуває поза компетенцією місцевих рад – для цього потрібний спеціальний закон.