У понеділок, 10 квітня, Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на території області. Про це йдеться у повідомленні на сайті облради.

На позачерговій сесії Рівненської облради заборону Української православної церкви Московського патріархату підтримали 55 обранців із 55 присутніх в залі. Крім того облрада скасувала рішення депутатів 1991 та 1992 років, що стосуються діяльності релігійних організацій Московського патріархату стосовно передачі їм у користування культових будівель.

Виконати цей пункт рішення доручили Рівненській обласній державній адміністрації. Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради з вимогою негайного прийняти закон про заборону Української православної церкви Московського патріархату і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.

Додамо, що Рівненська облрада не перша і не єдина, яка забороняє діяльність УПЦ МП на своїй території. Проте подібне рішення місцевого самоврядування неможливо втілити, оскільки воно перебуває поза компетенцією місцевих рад – для цього потрібний спеціальний закон.

Крім того, на позачерговій сесії Рівненської міської ради було припинено право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. Депутати також звернулися до державних органів, згідно компетенції щодо заброни діяльності УПЦ МП в Україні.

Мер Рівного Олександр Третяк пояснив, що неприпустимо, аби «під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдат на вбивства українців». Однак як саме буде імплементоване це рішення, він не пояснив.