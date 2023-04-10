Голосування відбулось на позачерговій сесії 10 квітня

Депутати Рівненської міськради проголосували за припинення права користування земельними ділянками, що перебувають у власності міста, для УПЦ МП. Про скільки саме ділянок та про які храми йдеться, наразі невідомо.

Рішення прийняли на позачерговій сесії Рівненської міськради у понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба. Згідно з рішенням, міськрада припинила право користування нерухомим майном Рівненської міської громади для релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться у Росії.

«Підтримали звернення до державних органів, згідно компетенції щодо недопустимості подальшого існування та діяльності Української православної церкви (російської православної церкви в Україні)», – йдеться у повідомленні.

Рішення також прокоментував мер Рівного Олександр Третяк. Він пояснив, що неприпустимо, аби «під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдат на вбивства українців». Однак як саме буде імплементоване це рішення, він не пояснив.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення прийняла Хмельницька міська рада. Тоді мер міста Олександр Симчишин пояснював, що міська рада поверне право на користування земельними ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.