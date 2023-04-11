За заборону діяльності УПЦ МП на Волині проголосували 54 депутати

Депутати Волинської обласної ради проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території Волині. Наразі невідомо, як саме втілюватимуть це рішення на практиці. Раніше подібні постанови про заборону УПЦ МП приймали Хмельницька та Рівненська облради.

Як повідомляє ВолиньPost, документ винесли на голосування на сесії у вівторок, 11 квітня. За нього проголосували 54 депутати. Рішення передбачає декілька пунктів:

Заборонити діяльність УПЦ МП на території Волинської області;

Звернутися до президента, аби законопроект «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» визнали невідкладним для його позачергового розгляду Верховною Радою;

Рекомендувати Волинській ОВА розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд Святогорського успенського зимненського жіночого монастиря Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури;

Звернутись до органів місцевого самоврядування на Волині з проханням здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ МП, а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.

Додамо, що Волинська облрада не перша і не єдина, яка забороняє діяльність УПЦ МП на своїй території. Раніше аналогічні рішення прийняла Хмельницька та Рівненська обласні ради. Проте подібне рішення місцевого самоврядування неможливо втілити, оскільки воно перебуває поза компетенцією місцевих рад – для цього потрібний спеціальний закон.