У голосуванні взяли участь понад дві тисячі мешканців Нетішина

Мешканці Нетішина проголосували за перехід в Православну церкву України двох храмів. Йдеться про собор ікони Божої Матері «Неопалима купина» та церква Святої Параскеви. Про результати голосування повідомила прес-служба виконкому Нетішинської міськради у неділю, 9 квітня.

«Сьогодні, 9 квітня, у Вербну неділю, попри рясний теплий весняний дощ сотні нетішинців зібрались поблизу "Горині" та одностайно проголосували за перехід двох храмів УПЦ МП до Православної церкви України: Собору Ікони Божої Матері "Неопалима купина" та церкви Святої Параскеви», – йдеться у повідомленні.

Загалом участь у голосуванні взяли 2 436 мешканців міста. На зборах також затвердили статути двох релігійних громад у новій редакції, обрали голів та членів парафіяльних рад, ревізійні комісії.

Додамо, що за два дні до цього Нетішинська міськрада прийняла рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території громади, а також припинила право постійного користування земельними ділянками релігійній громаді УПЦ Собору ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (1,19 га) та три земельні ділянки Свято-Параскевської церквм (0,2800 га, 0,1259 га, 0,0578 га).

Нагадаємо, переходити з УПЦ МП в Православну церкву України деякі релігійні громади на Хмельниччині розпочали після скандалу в одному з храмів у обласному центрі, який стався 2 квітня. Тоді священики Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до церкви. Цього ж дня парафіяни зібрались та проголосували за перехід до ПЦУ.