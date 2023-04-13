Всеукраїнська рада церков підтримала законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала розгляд в парламенті законопроекту, який не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій із центрами впливу в Росії. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Вчора у мене відбулася відверта розмова з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Сьогодні всі ми турбуємося про українське суспільство і про те, аби російський ворог не проникав у наші серця й душі. Ми проговорили низку законодавчих ініціатив, які сьогодні подані до Верховної Ради України. З-поміж інших, особливу увагу приділили проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» (№ 8371)», – написав Стефанчук у Facebook.

За його словами, зазначений законопроект «не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти України».

«За підсумками зустрічі з членами ВРЦіРО сьогодні я отримав лист, де значиться, що церкви та релігійні організації підтримують розгляд в Українському парламенті та прийняття за основу зазначеного документа. І цим самим вони всі визнають, що ці відносини мають бути унормовані законодавчо», – повідомив голова парламенту.

Також він додав, що «ВРЦіРО – проти російської церкви в Україні і всі усвідомлюють, що Росія не має права впливати на українські релігійні організації», адже всі одностайно визнають невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за порушення законодавства України, «незалежно від того, в рясі людина чи ні».

«Зі свого боку, я, як Голова Верховної Ради України, зазначу, що всі ці та інші надані нам з боку ВРЦіРО пропозиції ми розглянемо й приймемо виважене рішення. Українські релігійні організації (об'єднання) мають бути з Українським Народом та з Україною без жодного впливу з боку Росії!», – наголосив він.

Законопроект №8371: деталі

Кабінет міністрів України у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроект №8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Згідно з ним в Україні може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Як йдеться у тексті законопроекту він «спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захист національних інтересів».

Проект Закону передбачає внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якими: «унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України».

У разі виявлення інших порушень вимог щодо створення і діяльності релігійної організації її діяльність може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, або прокурора.

Згідно із довідкою на сайті парламенту, ініціатором документа є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Слід зазначити, що прямої згадки УПЦ МП у законопроекті 8371 немає, тому ухвалення цього законопроекту не означає автоматичної заборони УПЦ МП. Однак з огляду на підпорядкування і риторику УПЦ МП, яку її члени ведуть під час повномасштабної війни Росії проти України, не важко здогадатися, що саме УПЦ МП є однією з головних організації діяльність якої підпадає під дію цього закону у випадку його ухвалення.

Ще у грудні 2022 року Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабміну внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення роботи в Україні афілійованих з Росією релігійних організацій. 1 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення цього рішення в дію.

Після цього парламентський комітет підтримав законопроект щодо заборони в Україні УПЦ МП. У пояснювальній записці до документу зазначають, що дії російської церкви «мають не релігійний, а політичний характер».

Це сталося після того, як раніше в різних регіонах країни СБУ проводила обшуки в єпархіях УПЦ МП. У багатьох випадках у них виявлено осіб з громадянством РФ, проросійську літературу та мільйони готівки.