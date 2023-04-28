Після звільнення з посади генпрокурорки у 2022 Венедіктова отримала статус амбасадорки

Екс-генпрокурорку України Ірину Венедіктову призначили послинею в Ліхтенштейні, яка вже обіймає посаду амбасадорки України у Швейцарії. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, опублікованого у п'ятницю, 28 квітня.

Послом України у Швейцарії Венедіктова є з листопада 2022 року. Призначення її на посаду посла в Ліхтенштейні є традиційним, оскільки українські посли у Швейцарії відповідають і за дипломатичні зв'язки у Ліхтенштейні.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом», – йдеться в указі Володимира Зеленського.

Зазначимо, 19 липня 2022 року Верховна Рада припинила повноваження Ірини Венедіктової на посаді генеральної прокурорки України. Водночас нардеп «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив, що Венедіктова не йде з команди президента й уточнив, що її готуються призначити на дипломатичну посаду.

17 листопада Ірина Венедіктова обійняла посаду послині у Швейцарії, не маючи дипломатичного досвіду. До посольської кар'єри Венедіктова працювала викладачкою, депутаткою директоркою ДБР та прокуроркою.