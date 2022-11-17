Ірина Венедіктова очолить посольство України в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-генпрокурорку Ірину Венедіктову послинею у Швейцарії. Відповідний указ від 17 листопада опубліковано на сайті глави держави.

«Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації», – йдеться в тексті указу.

Дотепер у Венедіктової не було дипломатичного досвіду: вона має юридичну освіту, працювала викладачкою, була народною депутаткою, тимчасово виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а з 17 березня 2020 року працювала генеральною прокуроркою.

Верховна Рада 19 липня проголосувала за припинення повноважень Венедіктової на посаді генерального прокурора. Після цього нардеп від президентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Венедіктова не йде з команди президента і уточнив, що її готуються призначити на дипломатичну посаду.

3 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послинею України у Швейцарії.