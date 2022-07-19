Ірина Венедіктова керувала Офісом генпрокурора з 17 березня 2020 року

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 19 липня, звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення генпрокурорки підтримали 264 депутати. Венедіктова була присутня на засіданні профільного комітету та на засіданні парламенту.

Також Железняк повідомив, що на засіданні профільного правоохоронного парламентського комітету Венедіктова сказала: «Я гідно прийшла на цю посаду і гідно піду. Відносно мене ні у кого немає нічого». Він додав, що з боку Венедіктової також не лунало жодних звинувачень.

Наразі невідомо, кого призначать на посаду генпрокурора.

Нагадаємо, ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову від посади і призначив виконувачем обов’язків генпрокурора Олексія Симоненка.

19 липня Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Венедіктову.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Давид Арахамія після голосування за відставку Венедіктової повідомив, що вона залишається у команді влади.

«Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу», – написав Арахамія.

Венедіктова працювала генеральною прокуроркою України з 17 березня 2020 року.

Також нагадаємо, що 19 липня Верховна Рада за поданням президента звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.