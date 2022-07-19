Іван Баканов очолював СБУ із серпня 2019 року

Верховна Рада погодила звільнення з посади глави Служби безпеки України Івана Баканова. За відповідне рішення депутати проголосували у вівторок, 19 липня.

Як повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк, звільнення Івана Баканова підтримали 265 депутатів.

«Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним», – написав він у Telegram.

За його словами, нову кандидатуру на посаду голови СБУ на нинішнє засідання Верховної Ради не виносили. Замість Івана Баканова СБУ найближчим часом очолюватиме перший заступник голови Василь Малюк.

Зазначимо, що 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув із посади керівника СБУ Івана Баканова. Своє рішення президент пояснив великою кількістю колаборантів у генпрокуратурі та СБУ.

Іван Баканов очолював Службу безпеки України з 29 серпня 2019 року. Під час передвиборчої кампанії керував штабом Володимира Зеленського. До політичної кар’єри з 2013 року він очолював студію «Квартал-95».