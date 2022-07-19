Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Ірину Венедіктову
Раніше Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від виконання обов’язків генпрокурора
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.
Зеленський зареєстрував відповідне подання у вівторок, 19 липня, його вже передали на розгляд керівництву та профільному комітету парламенту.
Нагадаємо, ввечері в неділю, 17 липня, Зеленський видав укази, якими усунув Венедіктову разом з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим із займаних посад. Приводом для цього стала велика кількість кримінальних справ про колабораціонізм серед співробітників обох відомств. Постанову про звільнення Баканова з посади Зеленський зареєстрував у парламенті 18 липня.
Виконувачем обов’язків генерального прокурора поки що буде Олексій Симоненко, який працює заступник Венедіктової, а голови СБУ – перший заступник Баканова Василь Малюк.