Ірина Венедіктова вже відсторонена від виконання обов’язків

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Зеленський зареєстрував відповідне подання у вівторок, 19 липня, його вже передали на розгляд керівництву та профільному комітету парламенту.

Нагадаємо, ввечері в неділю, 17 липня, Зеленський видав укази, якими усунув Венедіктову разом з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим із займаних посад. Приводом для цього стала велика кількість кримінальних справ про колабораціонізм серед співробітників обох відомств. Постанову про звільнення Баканова з посади Зеленський зареєстрував у парламенті 18 липня.

Виконувачем обов’язків генерального прокурора поки що буде Олексій Симоненко, який працює заступник Венедіктової, а голови СБУ – перший заступник Баканова Василь Малюк.