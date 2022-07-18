Підставами для цього Володимир Зеленський назвав незадовільні результати роботи

Президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, 18 липня.

«Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі — незадовільні результати роботи… Я дякую усім, хто вірно та ефективно служить державі. Дякую кожному і кожній, хто захищає українські інтереси на своєму рівні», — сказав Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, пізно ввечері, 17 липня, президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув з посади керівника Служби безпеки Івана Баканова. Відповідні укази були оприлюднені Офісом президента.

При цьому Баканов був відсторонений відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України. У ній зазначається, що підставою для усунення з посади є «невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків».

Баканов очолював Службу безпеки із 29 серпня 2019 року. З 2 грудня 2017 року по 27 травня 2019 року він був головою партії «Слуга народу». Під час передвиборчої кампанії керував штабом Зеленського. До політичної кар’єри із 2013 року він керував студією «Квартал-95».

Замість Баканова Службу безпеки найближчим часом очолюватиме перший заступник голови СБУ Василь Малюк.