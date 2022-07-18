Іван Баканов очолював СБУ три роки

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду постанову про звільнення Івана Баканова з посади керівника СБУ. Проект постанови №7564 зареєстрували на сайті парламенту 18 липня.

«Відповідно до пункту 12-1 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада постановляє: Звільнити Баканова Івана Геннадійовича з посади голови Служби безпеки України», – зазначається у тексті постанови.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні Ради.

Як інформував ZAXID.NET, пізно ввечері, 17 липня, президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув з посади керівника Служби безпеки Івана Баканова. Відповідні укази були оприлюднені Офісом президента.

При цьому Баканов був відсторонений відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України. У ній зазначається, що підставою для усунення з посади є «невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків».

Баканов очолював Службу безпеки із 29 серпня 2019 року. З 2 грудня 2017 року по 27 травня 2019 року він був головою партії «Слуга народу». Під час передвиборчої кампанії керував штабом Зеленського. До політичної кар’єри із 2013 року він керував студією «Квартал-95».

Замість Баканова Службу безпеки найближчим часом очолюватиме перший заступник голови СБУ Василь Малюк.