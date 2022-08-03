Ірина Венедіктова останні два роки очолювала Офіс генпрокурора

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової посолкою України у Швейцарії.

«Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії», – сказав він в інтерв’ю «Укрінформу».

Кулеба зазначив, що ця ідея народилася «в колі декількох людей – сиділи, обговорювали, і була знайдена така опція».

За словами Кулеби, практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах, оскільки потрібен приплив свіжої крові, свіжих думок і поглядів.

«Президент постійно придивляється до кандидатів на пріоритетні для нього країни. Ми всі – Андрій Єрмак [керівник Офісу президента], я, Андрій Сибіга [заступник керівника ОП] постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний. Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедіктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку», – зазначив очільник МЗС.

Указу президента про призначення Венедіктової на посаду посла України у Швейцарії станом на 11:00 середи, 3 серпня, не було.

Нагадаємо, Верховна рада 19 липня проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора. Після цього нардеп від президентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Венедіктова не йде з команди президента і уточнив, що її готуються призначити на дипломатичну посаду.

Дотепер у Венедіктової не було дипломатичного досвіду: вона має юридичну освіту, працювала викладачкою, була народною депутаткою, тимчасово виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а з 17 березня 2020 року працювала генеральною прокуроркою.