Швейцарські чиновники планують допомагати пораненим і надсилати гуманітарну допомогу в цивільні лікарні в Україні

Федеральний уряд Швейцарії відмовив лікувати поранених під час війни українців – як цивільних, так і військових. З таким проханням до країни звернулось НАТО. Про це повідомляє «Swiss info».

Як повідомляється, Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи звернувся з проханням дозволити лікувати поранених українців у Швейцарії. Цей відділ НАТО координує медичну евакуацію з України на міжнародному рівні.

У травні деякі кантони Швейцарії заявили про готовність лікувати поранених українців, проте скоординована медична служба Швейцарії, Федеральне управління громадської охорони здоровʼя та Федеральний департамент закордонних справ провели різноманітні розслідування і за три тижні відмовили в прийомі поранених українців із юридичних та практичних причин. Головні побоювання уряду стосувались того, що це порушило б статус нейтральної держави.

Справа в тому, що Женевська конвенція та Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати, що солдати після лікування не зможуть брати участь у військових діях. Крім того, уряд Швейцарії відмовив у лікуванні цивільних українців, оскільки майже неможливо відрізнити цивільних від солдатів з огляду на те, що «багато цивільних українців беруть до рук зброю, щоб захищати свою країну».

Натомість швейцарські чиновники планують допомагати пораненим і надсилати гуманітарну допомогу в цивільні лікарні в Україні.

Зазначимо, що раніше Федеральна рада Швейцарії відхилила запит Німеччини на передання Україні боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, раніше отриманих від Швейцарії, пояснюючи це тим, що експорт військової техніки не може бути задоволено, якщо країна-отримувач (в такому випадку України – ред.) бере участь у міжнародному збройному конфлікті.