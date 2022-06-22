Українці зможуть обміняти у швейцарських банках гривневу готівку на франки. Послуга буде доступною із 27 червня. Про це повідомив голова Нацбанку України Кирило Шевченко у Facebook.

«Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли переселенців з України. Сьогодні підписали угоду з Національним банком Швейцарії», – написав Шевченко.

Він розповів, що обміняти готівку зможуть повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарії. Одна особа зможе обміняти до 10 тис. грн.

Допомагатимуть із обміном банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня публікуватиметься інформація про обмінний курс.

Зазначимо, що програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Нідерландах та Італії.

Зазначимо, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія уперше в історії порушила свій нейтралітет і запровадила санкції проти РФ.