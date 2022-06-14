У межах шостого пакету санкцій ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки

З вівторка, 14 червня, Євросоюз відключив від міжбанківської системи SWIFT ще три російські банки. Йдеться про найбільший російський банк «Сбербанк», а також «Россельхозбанк» та Московський кредитний банк. Обмеження запроваджується у межах шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

За інформацією російської служби BBC, представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.

До прикладу, у «Сбербанку» заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками. У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости. А у «Россельхозбанку» повідомили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Зазначимо, що раніше через санкції від SWIFT вже було відключено сім російських банків: ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» і ВЭБ («Внешэкономбанк»).

До слова, спочатку відключення російського «Сбербанку» від SWIFT блокувала Німеччина.

Нагадаємо, 3 червня, після тривалих консультацій, набув чинності шостий пакет санкцій проти РФ і Білорусі. В ЄС впевнені, що внаслідок запровадження цього пакету санкцій Росія зазнає величезних збитків, що вплине на її спроможність продовжувати війну.