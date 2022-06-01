Шостий пакет санкцій вплине на 90% експорту нафти РФ і спричинить десятки млрд євро щорічних втрати для Росії. Про це заявив на брифінгу голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, пише LB.ua.

За словами Маасікаса, навіть за обережними підрахунками втрати РФ сягатимуть десятків мільярдів євро на рік.

«Наразі фіналізується шостий пакет санкцій. Політичне рішення вже прийнято, тому я не очікую якихось несподіванок. Цей пакет означає заборону експорту нафти Росії в ЄС. Це впливає на 90% цього експорту. І навіть за обережними підрахунками, це десятки, десятки та десятки млрд євро на рік», – сказав він.

Маасікас Також наголосив на важливості заборони страхування російської нафти.

«Це дуже важливий крок. Бо ЄС та Велика Британія стоять на чолі страхування у всьому світі. Це фактично вливає на глобальні поставки нафти Росією не лише в ЄС», – зазначив Маасікас.

За його словами, відключення Центробанку Росії від SWIFT також дуже важливо для стримання агресії та виснаження фінансових ресурсів Росії.

«Шкода буде більш ніж значною. Майже 40% російських державних прибутків надходять з продажу нафти та газу. Експорт російської нафти в ЄС становив близько 100 млрд євро минулого року. Тому наслідки будуть дуже значні. Та це влине на можливості Росії фінансувати цю війну», – прогнозує він.

Нагадаємо, що 30 травня лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках шостого пакету санкцій проти Росії.

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть також інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк», персональні санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще трьох російських державних мовників.