Лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти й інші обмеження в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, повідомили голова Європейської ради Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами Мішеля, після того, як шостий пакет санкцій буде ухвалено, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував. Мішель вважає, що це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини і буде максимальним тиском на Росію для завершення війни.

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть також інші заходи, у тому числі відключення від SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк», персональні санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще трьох російських державних мовників.

This sanctions package includes other hard-hitting measures:



de-Swifting the largest Russian bank Sberbank,



banning 3 more Russian state-owned broadcasters,



and sanctioning individuals responsible for war crimes in #Ukraine#EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Урсула фон дер Ляєн у свою чергу повідомила, що в разі запровадження цих санкцій імпорт російської нафти до ЄС буде скорочено на 90% до кінця цього року.

I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

За підрахунками агенції Bloomberg, Росія може втратити близько 10 млрд доларів на рік прибутку від експорту нафти, оскільки буде змушена продавати свою нафту зі знижкою до Азії, де вона вже переходить із рук в руки приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціна ф’ючерсів на нафту марки Brent. А якби у ЄС підтримали санкцію, яка забороняє імпорт нафти нафтопроводом «Дружба», то Росія втратила б ще 12 млрд доларів.

Разом з тим Росія продовжить заробляти близько 6 млрд доларів на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки газопроводу «Дружба».

Минулого року Росія через «Дружбу» постачала у Європу близько 720 тис. барелів сирої нафти на день. Для порівняння, обсяги перевезення нафти морем становлять 1,57 млн барелів на день – із балтійських, чорноморських та арктичних портів.

Із посиланням на свої джерела Bloomberg також пише, що ЄС видалив із останньої версії санкцій заборону росіянам купувати нерухомість на території Євросоюзу після тиску з боку Кіпру.

Наразі невідомо, коли саме ЄС ухвалить ці санкції, однак нагадаємо, що лідери європейських країн тривалий час не могли узгодити цей пакет через ембарго на російську нафту. Проти такого ембарго активно виступала Угорщина. Загалом лідери країн-членів ЄС понад місяць не могли узгодити цей пакет.