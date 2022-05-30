Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі «нещасного випадку» на трубопроводі. Про це Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС, повідомляє «Європейська правда».

«Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій) - це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що в разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре», – заявив він.

Орбан також запевнив, що Угорщина готова підтримати шостий пакет санкцій, якщо він передбачатиме «рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки».

«Станом на зараз нема ніякого компромісу. Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту ЄС – ред.), тут немає домовленості», – сказав Орбан.

Як інформував ZAXID.NET, постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.

Дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.