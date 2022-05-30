Євросоюз не зміг домовитися про ембарго на російську нафту, напередодні запланованого саміту ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Попри те, що не вдалося домовитися про ембарго, дипломати все одно намагатимуться досягти прогресу перед самітом, запланованим на 30-31 травня.

Високопоставлений дипломат ЄС, якого цитує Reuters, сказав, що є «ще занадто багато деталей, у яких треба розібратися», щоб сподіватися на угоду перед самітом, на який лідери Європейського Союзу зберуться в Брюсселі в понеділок вдень.

Запропоновані санкції щодо імпорту нафти є частиною шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Пакет включає відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від системи SWIFT, заборону російських мовників у ЄС та розширення списку осіб, чиї активи заморожені та які не можуть в’їхати до ЄС.

Пакет, по суті, блокує Угорщина яка стверджує, що нафтове ембарго було б ударом по її економіці, оскільки вона не може легко отримати нафту з інших місць. Словаччина та Чехія висловили схожі занепокоєння.

Переговори про нафтове ембарго тривали протягом місяця без прогресу, і лідери прагнули досягти угоди на саміті, щоб не виглядати роз’єднано у своїй відповіді Москві.