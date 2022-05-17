Представники мінфінану США заявили, що планують запропонувати цього тижня G7, щоб європейські країни ввели підвищені мита на російську нафту як альтернативу прямому нафтовому ембарго. Про це пише Reuters.

Офіційні особи Європейського Союзу розглядають поетапне ембарго на імпорт російської нафти як свою наступну відповідь на війну в Україні. Але дійти згоди щодо запровадження ембарго досі не можуть.

Тарифний механізм, який запропонують Сполучені Штати, буде розроблений для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до Москви від експорту.

За словами чиновників, оскільки російська нафта продається зі знижкою у порівнянні зі світовими еталонами, тариф може бути встановлений на рівні, який одночасно компенсує частину цього розриву та знизить прибуток росії.

Чиновники заявили, що залишивши російську нафту на ринку, вони зможуть уникнути подальших стрибків цін на нафту через європейське ембарго, що може компенсувати його вплив на доходи РФ.

Зазначається, що гроші від підвищених мит можна було б спрямувати до фонду відновлення та реконструкції України.

ЄС опинився у глухому куті через відмову Угорщини підтримати шостий пакет санкцій, який передбачає ембарго на російську нафту. В Будапешті переконують, що нафтове ембарго завдасть надто великої шкоди економіці країни. Натомість у ЄС запропонували Угорщині та Словаччині запровадити такі санкції до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року, оскільки вони сильно залежать від російської нафти.

Але в Угорщині заявили, що підтримають ембарго, лише якщо воно стосуватиметься морських постачань цього енергоресурсу. В ЄС, намагаючись переконати прем'єра країни, навіть нібито розглядали можливість фінансової компенсації Угорщині.

Попри розбіжності, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що шостий пакет санкцій вдасться узгодити цього тижня.