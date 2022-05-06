Заміною купівлі російської нафти можуть бути розширення постачання нафтопроводом TAL, який проходить з італійського Трієста. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу.

«Це дуже важливо, якщо ми хочемо ввести ембарго, щоб гарантувати, що громадянам і компаніям буде достатньо нафти… Посилення пропускної спроможності нафтопроводу є ключем до зняття залежності від російської нафти», – заявив він.

За словами, Фіали, це найпростіший шлях знайти заміни російській нафті.

«TAL вирішив би наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати жодного додаткового управління, цього було б достатньо, щоб розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність нарощувати потужності від країн, які беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини чи Баварії», – додав він.

Нагадаємо, що Євросоюз вже розробив проект нафтового ембарго проти Росії. Але низка країн наразі не погоджуються з таким варіантом обмежень. Зокрема, Болгарія проситиме про виключення з нафтового ембарго проти РФ, в уряді Угорщини заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці країни.

Словаччина також заявила, що наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії. З пропозицією Єврокомісії також не згодна Чехія.