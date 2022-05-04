Європейська комісія подала країнам-членам ЄС проект нового, шостого, пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє австрійське агентство APA.

Документ передбачає поступову заборону на імпорт російської нафти протягом шести-восьми місяців. Винятки мають бути для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти. Їм має бути дозволено продовжити імпорт до кінця 2023 року.

Нафтове ембарго є основною складовою шостого пакету санкцій проти Росії. Для ухвалення необхідно одноголосне рішення 27 країн ЄС.

На думку дипломатів ЄС, пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку: Чехія та Болгарія також наполягають на винятках, посилаючись на вразливість своїх економік, які сильно залежать від російської нафти.

Угорщина та Словаччина отримують російську нафту через південну гілку нафтопроводу «Дружба», який також постачає її в Чехію. Згідно з урядовими даними, Угорщина імпортує близько 65% своєї нафти з Росії – більш ніж вдвічі більше, ніж у середньому по ЄС (26 відсотків).

Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо воно обмежить її безпеку поставок.

Окрім нафтового ембарго, пропозиція Єврокомісії також передбачає нові санкції проти компаній. Серед останніх – найбільший російський банк Сбербанк, а також ще два банки та телевізійні канали, які поширюють дезінформацію про війну в Україні. Банки більше не повинні мати можливість використовувати міжнародну фінансову комунікаційну систему Swift.