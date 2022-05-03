ЄС хоче скоротити залежність від газу з РФ на дві третини до кінця 2022 року. Основний крок для здійснення цього плану – посилення співпраці з африканськими країнами. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що документ про співпрацю мають ухвалити цього місяця як частину пакету з реалізації плану блоку щодо скорочення енергетичної залежності від Москви.

Країни Африки, зокрема в західній частині континенту, такі як Нігерія, Сенегал та Ангола, мають значний потенціал для зрідженого природного газу (LNG), йдеться в проекті стратегії ЄС.

Проект енергетичної стратегії також має на меті підготувати регіон до імпорту 10 млн тонн відновлюваного водню до 2030 року, щоб допомогти замінити газ з Росії, відповідно до Зеленої угоди ЄС щодо відмови від викопного палива та досягнення кліматичної нейтральності до середини століття.

Крім цього, план передбачає збільшення постачання трубопровідного газу не з Росії на 10 млрд м³, що вимагатиме налагодження відносин з традиційними постачальниками на новій основі та розширення торгівлі з новими постачальниками.

Також серед кроків у проекті стратегії для заміщення російського газу є: додаткове постачання 15 млрд м³ газу із США у 2022 році та близько 50 млрд м³ щороку до 2030-го; підписання меморандуму про з Єгиптом та Ізраїлем для збільшення постачання газу до літа 2022 року; подвоєння пропускної спроможності Південного газового коридору з Азербайджану, до 20 млрд м³ на рік; розгляд можливості імпорту газу з Канади.